تحضيرات مكثّفة للجودو استعداداً لبطولة آسيا

يتسابق لاعبو منتخب سورية للجودو لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات في البطولات الدولية لفئتي الشباب والرجال لتقديم الرياضة السورية بصورة مثلى .

خلال العام الماضي عاد منتخب سورية للجودو بقوة إلى منصات التتويج الخارجية فتألق لاعبوه ولاعباته في بطولتي العرب في الأردن وفي الكويت ونالوا ميداليات متنوعة.

التحضيرات الأخيرة التي تشهدها صالة اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق تتجه نحو الاستحقاق الأهم هذا العام المتمثل ببطولة آسيا المقررة في منغوليا خلال شهر نيسان القادم والتي تحمل معها نقاطاً تأهيلية للحدث الرياضي الأهم وهو أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وقال لاعب منتخب سورية سليمان الرفاعي الذي سبق أن تقلد برونزية بطولة آسيا في الصين عام 2012 طموحنا يكبر مع اقتراب أولمبياد طوكيو وسنعمل ما بوسعنا ولن ندخر جهداً لإحراز ما نصبو إليه في بطولة آسيا المقبلة برغم صعوبة المنافسات لكونها من البطولات القوية التي تجمع أبطال اللعبة في القارة وإرادتنا كبيرة وإصرارنا على تحقيق الإنجاز في الاستحقاقات القادمة لن يتراجع .

وأضاف الرفاعي: نتمرن بشكل يومي في مدينة الفيحاء ضمن برامج تدريبية محددة وقد يتم تدعيم التدريبات المحلية بمعسكر خارجي خلال الشهر القادم لتوفير الاحتكاك المطلوب مع أبطال اللعبة والذي يزيد بدوره من مهاراتنا ويكسبنا مزيداً من الخبرة .

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