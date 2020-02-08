الخامنئي: إيران لا تشكل تهديداً لأي بلد

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن إيران لا تسعى لتهديد أي بلد وإنما تريد تأمين أمنها ومنع إطلاق التهديدات ضدها.

وشدد الخامنئي خلال لقائه اليوم قادة ومنتسبين في القوة الجوية الإيرانية على أن المؤامرات الأميركية التي تستهدف إيران مصيرها الفشل وقال: نحن بحاجة إلى تمكين البلاد من كل النواحي ومنها العسكرية، نحن لا نريد تهديد أحد، وإصرارنا على امتلاك القوة العسكرية هدفه دفع التهديد وصون أمن البلاد.. ولن يجرؤ العدو على الاقتراب منا عندما نكون أقوياء.

وأشار قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى أن بلاده واجهت الحظر الاقتصادي الأمريكي الذي يشكل جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، موضحاً أن الأمر لا يدور حول الحظر الأمريكي فقط بل حول الحظر من قبل الآخرين نتيجة إجبار الأمريكيين للدول الأخرى على عدم التعامل مع إيران.

وبين الخامنئي أن الثورة الإسلامية في إيران حولت التهديدات إلى فرص والأخطار إلى منافع، مشيراً إلى أن الحظر الأمريكي يشكل فرصة لتخليص اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط وحده.

ودعا الخامنئي القوات المسلحة والقوة الجوية للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظمة الصناعات الدفاعية لبذل المزيد من الجهود لتقوية البنية الدفاعية للبلاد على مختلف الصعد والاستفادة القصوى من الطاقات والمواهب.

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