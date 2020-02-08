الجيش يلتقي المنامة والوثبة يواجه الفيصلي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي

بمشاركة فريقي الجيش والوثبة تنطلق منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد غد فيلتقي الجيش مع المنامة البحريني فيما يلعب الوثبة مع الفيصلي الأردني.

ويخوض الجيش الدور الأول للبطولة في المجموعة الأولى إلى جانب هلال القدس الفلسطيني والعهد اللبناني إضافة للمنامة البحريني ويلعب الوثبة الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالمسابقة في المجموعة الثانية مع الكويت الكويتي والأنصار اللبناني والفيصلي الأردني.

وحجز الوثبة والجيش مقعديهما في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي الحالية بعد أن توج الأول بلقب بطولة كأس الجمهورية فيما أحرز الثاني لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتقام البطولة وفق النظام الجديد الذي اتبعته لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي منذ عامين والذي ينص على فصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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