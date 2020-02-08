السومة مرشح للفوز بجائزة هداف أبطال آسيا

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب منتخب سورية ونادي الأهلي السعودي عمر السومة ضمن قائمة أبرز عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا لهذا العام.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: يعتبر المهاجم السوري عمر السومة من أفضل مهاجمي كرة القدم الآسيوية وهو يمتاز بالقوة البدنية والخطورة الكبيرة أمام المرمى والقدرات العالية في ألعاب الهواء إلى جانب الكرات الثابتة.

وأضاف الاتحاد: إن السومة يمتلك معدل تسجيل يقترب من هدف في كل مباراة وذلك منذ انضمامه إلى نادي الأهلي السعودي عام 2014.

يشار إلى أن السومة من مواليد مدينة دير الزور في الثامن والعشرين من آذار عام 1989 ويعد من أفضل لاعبي القارة الآسيوية وحصل على لقب هداف الدوري السوري تحت 18 سنة بـ 29 هدفاً وهداف الدوري الكويتي عام 2013 بـ 23 هدفاً وهداف الدوري السعودي ثلاث مرات بـ 22 هدفاً و27 هدفاً و24 هدفاً.

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