النواب العراقي: إخراج القوات الأمريكية قرار سيادي

أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي اليوم أن إخراج القوات الأمريكية من العراق قرار سيادي لا تراجع عنه.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي لمراسلة سانا في بغداد إن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق لا تراجع عنه أبداً وهو قرار سيادي جاء في إطار مصلحة البلاد والحفاظ على سيادتها وسيكون من أولى مهام الحكومة المقبلة.

وأضاف عليوي: إن نية الولايات المتحدة نصب منظومات باتريوت في بعض القواعد مرفوضة ولن نقبل بها مطلقاً كما أنها تمثل مماطلة مرفوضة لأن الشعب العراقي برمته مع قرار إخراج آخر جندي أمريكي من العراق.

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