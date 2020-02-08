صحيفة إسرائيلية: استعدادات مكثّفة لعقد لقاء بين نتنياهو وابن سلمان

نقلت صحيفة «إسرائيل هايوم»، عن مصادر دبلوماسية عربية قولها: إن محادثات تجرى لعقد لقاء في القاهرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب كبار، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يتوسطون بين «إسرائيل» والسعودية في هذا الشأن منذ أشهر عدة.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين العرب: في الأيام الأخيرة كانت هناك مناقشات مكثفة للغاية بين واشنطن و«إسرائيل» والسعودية لترتيب الاجتماع في الأسابيع المقبلة، قبل الانتخابات في «إسرائيل»، وسيحضرها الولايات المتحدة و«إسرائيل» والسعودية وكذلك حكام عرب من الخليج والسودان.

ولفتت الصحيفة إلى أن البحرين اقترحت استضافة القمة في العاصمة المنامة، ما يشير إلى أن نتنياهو قد يلتقي ولي العهد السعودي هناك.

ووفقاً لمصادر عربية أخرى، فقد تلقى الأردن أيضاً دعوة للقمة، إذا انعقدت.

وحسب مسؤول كبير في عمان، فإن العاهل الأردني الملك عبد الله يسعى لأن يتلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعوة لحضور الاجتماع، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن المناقشات مع الجانب الفلسطيني في هذا الشأن قائمة بالفعل، وأن الأردنيين تلقوا رسائل من واشنطن مفادها أن «إسرائيل» وافقت من حيث المبدأ على مشاركة الفلسطينيين.

بدوره، أكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية هذه التفاصيل، مشيراً إلى أن عباس والقيادة في رام الله ستلتزم في الوقت الحالي بمقاطعة واشنطن وتجميد أي علاقات مع «إسرائيل».

ووفقاً للمسؤول، فقد أخبرت واشنطن السلطة الفلسطينية أن «هذه ستكون على الأرجح فرصة عباس والفلسطينيين الأخيرة للمشاركة في التطورات الدبلوماسية التي تتكشف في المنطقة».

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