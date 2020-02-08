«النقد الدولي»: دول الخليج ستفقد ثروتها بعد 15 عاماً

كشف صندوق النقد الدولي أن دول الخليج قد تشهد نفاد ثروتها المالية في غضون 15 عاماً في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خُطا الإصلاحات المالية. وقال الصندوق في تقرير له: في ضوء الوضع المالي الحالي فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد خلال 15 عاماّ, مضيفاً: الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في عام 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه لكن السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها, وتابع الصندوق الدولي: في حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يعوض بشكل كامل بعد.

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