العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على اليمن

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على عدد من المناطق اليمنية فيما كثف مرتزقته اعتداءاتهم على منازل اليمنيين في الحديدة.

وأفاد مصدر محلي في مدينة الدريهمي لموقع “المسيرة نت” عن قصف مكثف لقوى العدوان ومرتزقته بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منازل اليمنيين في مدينة الدريهمي المحاصرة بمحافظة الحديدة.

من جهته أكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة مشيراً إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة العطن بمديرية بكيل المير بحجة أيضاً.

كما شن طيران العدوان غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة ومديرية الغيل في محافظة الجوف.

وأصيبت في وقت سابق اليوم ثلاث نساء يمنيات بجروح إثر استهداف مرتزقة العدوان السعودي مناطق في مديرية الحالي بالحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.

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