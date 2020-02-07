سلطات فرنسا تمنع تظاهر محتجي “السترات الصفراء”

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم أنها حظرت مظاهرة يعتزم محتجو حركة (السترات الصفراء) تنظيمها في وسط العاصمة الفرنسية غداً تنديداً بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفضاً لمشروعه تعديل أنظمة التقاعد.

واعتبرت الشرطة الفرنسية في بيان أن “المظاهرة المزمع تنظيمها غداً السبت يمكن أن تتسبب باضطراب في الشوارع في الوقت الذي يعتزم فيه المحتجون المشاركة في مظاهرة بالقرب من مؤسسات عامة ومناطق سياحة وتسوق”.

وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات منذ بدئها في تشرين الثاني عام 2018 بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.

وعلى الرغم من ذلك استمر المحتجون في التجمع يوم السبت من كل أسبوع للاحتجاج على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي يقولون إن سياساتها تحابي الأثرياء وزاد زخم الاحتجاجات مؤخرا بعدما انضم إليها معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ونقابات قطاع النقل.

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