لافروف: الحديث عن التغيير القسري للسلطة في فنزويلا غير مقبول

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي حديث عن تغيير قسري للسلطة في فنزويلا يعتبر أمراً غير مقبول.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله خلال لقائه نائب الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز في كراكاس اليوم : إن الولايات المتحدة تحاول إملاء شروطها على الدول الأخرى ونشر تشريعاتها خارج الحدود الإقليمية.

وأضاف لافروف: لدينا علاقات وثيقة للغاية مع فنزويلا على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن زيادة تطوير الشراكة بين البلدين كما حددت أشكال وآليات جديدة تهدف إلى حماية التعاون الاقتصادي لموسكو وكراكاس من سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن.

كما بحث لافروف مع رودريغز التحضير لعقد اجتماع جديد للجنة الحكومية الدولية الثنائية التي عقدت آخر اجتماعاتها بالعاصمة الروسية موسكو في 5 نيسان 2019.

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