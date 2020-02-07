إغلاق الموانئ بوجه الملاحة بسبب أحوال الجو

أغلقت المديرية العامة للموانئ مساء اليوم جميع الموانئ بوجه الملاحة البحرية جراء الحالة الجوية السائدة.

وقال العميد عمار مخلوف المدير العام للموانئ في تصريح لمراسل سانا إنه نظراً لشدة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تصل ليلاً إلى ما بين 80 إلى 100 كم في الساعة تم إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين إضافة إلى ميناء مصب النفط في بانياس وموانئ الصيد والنزهة.

وأشار مخلوف إلى أنه تم التوجيه إلى البواخر بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفادياً لأية حوادث.

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