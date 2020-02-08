تأمين 7246 عاملاً من القطاع الخاص.. وألف قرار حجز إداري

اللاذقية ـ يوسف علي:

كثف فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اللاذقية جولاته التفتيشية على منشآت القطاع الخاص لتشميل عمالها بمظلة التأمينات الاجتماعية (التأمين إلزامي), حيث أسفرت الجولات عن اشتراك 7246 عاملاً جديداً العام الماضي ومازالت الجولات التفتيشية مستمرة, حسبما أوضح مدير فرع مؤسسة التأمينات في اللاذقية -محمد يونس لـ «تشرين», وأضاف: ارتفع عدد عمال القطاع الخاص إلى 23956 عاملاً, أما عدد العاملين من القطاع العام فوصل إلى 121617 عاملاً مؤمناً عليهم, كما اشترك 478 عاملاً بشكل شخصي ووصل عدد العمال المشتركين بإصابات عمل (تعهدات وموسميين) إلى 19863 والتحصيلات بلغت 23,5مليار ليرة من القطاع العام, منها 10مليارات محولة من صندوق الدين العام إلى الإدارة العامة للمؤسسة في دمشق تسديداً لديون بعض جهات القطاع الإداري في اللاذقية ومبلغ 1,6مليار ليرة سددت من القطاع الخاص, حيث اتخذ ألف قرار حجز على أصحاب العمل المتخلفين عن السداد من القطاع الخاص, ما ساعد على زيادة التحصيلات, كما انخفضت ديون المؤسسة على الجهات العامة من 21 مليار ليرة في نهاية العام2018 إلى 12,6مليار ليرة في نهاية العام الماضي, وقام فرع المؤسسة بمنح 1181قرضاً للمتقاعدين بقيمة 332مليون ليرة بتوزيع ملياري ليرة كمعاشات شهرية بعد مرسوم الزيادة التي صدرت منذ شهرين على (54 ألف متقاعد وورثة صاحب معاش), منهم 600 صاحب معاش من مهجري محافظة إدلب. كما تستمر المؤسسة بعملية الأرشفة الإلكترونية بواقع 16300 ملف جديد ليصبح العدد الإجمالي نحو 123ألف ملف, في سياق آخر رفعت المؤسسة قيمة القرض الممنوح للمتقاعدين من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة يحصل عليه المتقاعد من أموال المؤسسة الموطنة في المصرف العقاري وليس من أموال المصارف والحصول عليه خلال يوم واحد أو أيام, حيث يحصل المتقاعد على شيك وحسب نظام الفائدة المعمول به في مصرف التسليف الشعبي بشروط ميسّرة.

من جهة ثانية أوضح مدير فرع المؤسسة أنه سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد لفرع المؤسسة في المشروع العاشر في مدينة اللاذقية خلال النصف الأول من العام الجاري, حيث يتألف مشروع المبنى من عشرة طوابق بمساحة طابقية إجمالية 4350 متراً مربعاً ويتضمن صالة النافذة الواحدة بجانب مشروع المبنى بمساحة 300متر مربع لتخفيف الأعباء عن العاملين المتقاعدين والمراجعين بشكل عام وشارف إنجاز المشروع الذي ينفذه فرع الشركة العامة للبناء والتعمير على الانتهاء بعد استكمال أعمال الموقع العام وشبكات البنى التحتية وأعمال التزفيت.

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