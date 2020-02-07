خبيران روسيان: لسورية الحق بالقضاء على الإرهابيين وحماية مواطنيها من جرائمهم

أكد مدير مركز التحليل العلمي للمعلومات في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية اللواء نيكولاي بلوتنيكوف أن للحكومة السورية كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة وحماية مواطنيها من جرائم هذه التنظيمات الإجرامية بكل الوسائل المتاحة.

وأشار بلوتنيكوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو إلى أن العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق السورية وبدعم من القوات الروسية تتم بناء على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

ولفت بلوتنيكوف إلى أن تصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان تدل على فشل هذا النظام في الوفاء بالتزاماته بموجب تفاهمات سوتشي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأشار بلوتنيكوف إلى أن قوات الاحتلال الامريكية تقوم بنهب النفط السوري والاتجار به لتمويل التنظيمات الإرهابية المسلحة المرتبطة بهم مشدداً على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تستهدف الشعب السوري.

وأكد بلوتنيكوف ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية مشيراً إلى أن ما قامت به طائرات العدو الإسرائيلى من استغلال وجود طائرة مدنية للاحتماء بها أثناء تنفيذ اعتداءاتها من خارج الأراضي السورية على بعض المناطق بريف دمشق يؤكد حقد الإسرائيليين وممارساتهم اللاإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلاً أبداً إلا في ظروف الحرب العالمية الثانية عندما كان النازيون الألمان يدفعون بالأسرى المدنيين للأمام في اجتياز حقول الألغام التي زرعها الفدائيون السوفييت.

وفي مقابلة مماثلة أكد كبير الباحثين في مركز التحليل العلمي للمعلومات في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فاليري زاخاروف أن “إسرائيل” تعتبر شريكاً في الحرب الإرهابية المفروضة على سورية وتقوم باستمرار بالعدوان عليها لأن من مصلحتها تصعيد الوضع.

وشدد زاخاروف على أن النظام التركي يواصل دعمه وحمايته للإرهابيين متجاوزاً بذلك كل الاتفاقات والتفاهمات ذات الصلة والتي تؤكد على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية .

ولفت زاخاروف إلى قيام العديد من الدول الأخرى بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تقوم قواتها المحتلة بنهب ثروات الشعب السوري.

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