250 فرصة عمل بالقطاع الخاص في دمشق وريفها

بمشاركة 25 منشأة وشركة اقتصادية من القطاع الخاص انطلق اليوم ملتقى “فرصة عمل” الذي تنظمه الشركة العالمية للمعارض بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك في فندق قيصر بالاس بدمشق.

ويطرح الملتقى على مدى يومين أكثر من 250 فرصة عمل مهنية وإدارية إضافة إلى إطلاق تطبيق “وظفني” الذي صممته شركة “مدارات” بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمرحلة تجريبية وهو عبارة عن تطبيق الكتروني عبر الهاتف الجوال يمكن الشباب من الاطلاع على فرص العمل المتوافرة بشركات القطاع الخاص وبرامج التدريب المتاحة في مراكز تمكين الشباب بالمحافظات.

وأشار مدير مرصد سوق العمل بالوزارة محمود الكوا إلى أن الهدف من الملتقى الربط المباشر بين أصحاب المنشآت والمعامل التي تحتاج إلى يد عاملة وطالبي العمل كما أنه يتيح للمرصد فرصة دراسة احتياجات السوق لتصميم برامج تدريب وبناء قدرات للشباب أكثر مواءمة لافتاً إلى أن أولوية التوظيف تكون لذوي الشهداء والمسرحين من خدمة العلم وجرحى الجيش العربي السوري.

وبين خالد بطوشي من الشركة العالمية للمعارض سعيهم إلى إقامة الملتقى بشكل سنوي لكونه منصة توظيف وصلة ربط مهمة بين الراغبين بالعمل والشركات المحتاجة إلى اليد العاملة.

ولفت مدير مكتب الإعلام بغرفة صناعة دمشق وريفها فراس المرادي إلى دور الغرفة في تأمين فرص عمل للشباب وإقامة دورات تدريبية لهم ضمن المنشآت والمعامل وفق اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينهم وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بينما أوضحت رئيسة مركز تمكين الشباب في دمشق رزان الحموي أن الشركات المشاركة قدمت فرص عمل متنوعة مهنية وتجارية وخدمية وسياحية إضافة إلى المجال التعليمي الذي تم طرحه لأول مرة.

وحول تطبيق “وظفني” بين مدير العلاقات العامة بشركة “مدارات” أحمد عابدين أن التطبيق يتيح المجال للشباب في سورية وخارجها للاطلاع بشكل دائم على فرص العمل المتوافرة ومدى مناسبتها لاختصاصاتهم كما يمكن أصحاب العمل من طرح الشواغر المتوافرة لديهم واختيار الراغبين بالعمل وفق احتياجات الشركة ومن جهة أخرى يقوم التطبيق بتحديث بيانات الراغبين بالعمل دورياً.

وأشارت مديرة الموارد البشرية في شركة دلتا للصناعات الغذائية شاه زمان رسلان إلى أن شركتهم طرحت في الملتقى أكثر من 10 فرص عمل منها “فنيو صيانة وإداريون” كما أنها تتيح فرصة التدريب للراغبين بالعمل لديها قبل المباشرة بالعمل في حال عدم توافر الخبرة.

ولفت مدير الموارد البشرية في شركة مدار للمنظفات أحمد الاوبري إلى دور الملتقى بالتخفيف من عناء البحث عن الشركات والذهاب إليها ولا سيما الموجودة خارج دمشق موضحاً أن الشركة طرحت 20 فرصة عمل في مجالات الكيمياء والمحاسبة وفنيي الكهرباء والالكترون وتجري خلال الملتقى مقابلات عمل أولية وفي حال وجود أشخاص مناسبين يتم التواصل معهم لإجراء مقابلة أخرى قبل التعيين.

وبين كل من الدكتور أحمد سليمان مدير التسويق بشركة الوادي لصناعة الأدوية البيطرية ومحمد السهلي منسق التسويق في شركة حسين الناصر أهمية الملتقى في توفير لقاء الشركات مع أكبر عدد من طالبي العمل وجمع قاعدة بيانات عنهم يمكن الرجوع إليها في حال توافر شواغر جديدة.

واعتبر عدد من زوار الملتقى أن الخيارات المختلفة لفرص العمل المطروحة ضمن الملتقى تجذب الكثير من الشباب حيث أشارت حنان طه خريجة قسم المكتبات بكلية الآداب إلى أنها قدمت سيرتها الذاتية لأكثر من جهة مشاركة بالملتقى بينما أوضح محمد زحمتكش أنه وجد أكثر من فرصة عمل ضمن تخصصه في تصميم البرامج معربا عن أمله بالحصول على إحداها.

ورأى كل من محمد عمران طالب إدارة أعمال ولين محمد طالبة هندسة معلوماتية أن الملتقى يوفر أيضاً فرص عمل للشباب قبل التخرج الأمر الذي يمكنهم من اكتساب خبرة إلى جانب دراستهم الأكاديمية.

يشار إلى أن مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفذ خلال العام الماضي ثلاثة ملتقيات توظيف في دمشق وحلب وطرطوس.

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