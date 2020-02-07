الجيش يحرر قريتي زيتان وبرنة ويواصل عملياته على تحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حلب الجنوبي

وسعت وحدات الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها بريف حلب الجنوبي بعد عمليات مكثفة أسفرت عن تحرير قريتي زيتان وبرنة من الإرهابيين.

وذكر مراسل سانا من مناطق العمليات أن وحدات الجيش تابعت عملياتها بريف حلب الجنوبي وسيطرت بعد تمهيد ناري كثيف واشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” على قريتي زيتان وبرنة على محور قرية خلصة التي كان الجيش حررها مؤخراً من الإرهاب.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تابعت عملياتها على تجمعات الإرهابيين ومحاور انتشارهم ولاحقت فلولهم باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي إضافة إلى ضرب تحركاتهم ومحاور انتشارهم على مشارف الطريق الدولي حلب حماة بسلاحي المدفعية والصواريخ موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأشار مراسل سانا في وقت سابق إلى أن وحدات من الجيش تابعت اليوم عملياتها القتالية غرب حلب وجنوبها الغربي واستهدفت محاور تحرك وتمركز التنظيمات الإرهابية المنتشرة غرب حلب برمايات مدفعية وصليات صاروخية على تجمعاتها في الراشدين 4 وكفرناها وخان العسل ومحيط البحوث العلمية حيث تتحصن مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات التابعة لها والمتحالفة معها.

وبي~ن المراسل أن ضربات الجيش أسفرت عن تدمير تحصينات لإرهابيي “النصرة” والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي الريف الجنوبي الغربي تصدت وحدات من الجيش العاملة هناك لهجوم إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على محور خلصة وزيتان وكبدتهم خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم وذلك بالتزامن مع ضرب تجمعات لهم في قرية الزربة ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وخاضت وحدات الجيش أمس اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته على محور قريتي خلصة والقلعجية غرب بلدة خان طومان المحررة واستهدفت تحركات الإرهابيين في عمق جبهة الاشتباك برمايات من سلاح المدفعية.

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