إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرات رافضة لـ”صفقة القرن”

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة حاشدة في مدينة أريحا بالضفة الغربية رفضا لما تسمى “صفقة القرن”.

وذكرت وكالة “وفا “أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب المشاركين بالمظاهرة التي انطلقت عند المدخل الجنوبي للمدينة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي وقت سابق أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات رافضة لـ “صفقة القرن” في مدينة قلقيلية وبلدة بلعين في رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرات ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة والانحياز الأمريكي المطلق لكيان الاحتلال ورددوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

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