تشرين والوحدة والطليعة إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم

تأهل فريق تشرين إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه الكبير على شرطة حماة بتسعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الباسل في اللاذقية ضمن منافسات الدور الـ 32 من المسابقة.

وسجل لتشرين كل من علي بشماني في الدقائق الـ 32 والـ 41 والـ 64 وباسل مصطفى في الدقيقتين الـ 80 والـ 83 ومحمد حمدكو ومصطفى شيخ يوسف ونديم الصباغ ومحمد المرمور في الدقائق الـ 19 والـ 50 والـ 65 والـ 89 على التوالي.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق فاز الوحدة على المحافظة بأربعة أهداف لهدفين في الدور نفسه.

وتناوب على تسجيل أهداف الوحدة كل من أيمن عكيل في الدقيقة الثانية وأنس العاجي من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة ومحمد حرب في الدقيقة الـ 38 وأنس بلحوس في الدقيقة الـ 82 بينما سجل للمحافظة كل من مهند الخراط ومعتز اليوسف في الدقيقتين الـ 17 والـ 76.

وتأهل الطليعة إلى دور الستة عشر من المسابقة بعد فوزه على عفرين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب البلدي بتوقيع محمد زينو وحسام سمان “هدفين”.

وكانت فرق مورك والساحل والحرية ومصفاة بانياس والجهاد قد ضمنت تأهلها في وقت سابق إلى دور الـ 16 من المسابقة.

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