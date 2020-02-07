أجواء ثلجية وشديدة البرودة خلال الأيام الثلاثة القادمة

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من أجواء شديدة البرودة متوقعة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من مساء الغد حتى صباح يوم الثلاثاء القادم.

وبينت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم ضرورة أخذ الحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية خلال الأيام المذكورة ومن حدوث الصقيع في المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الشمالية والوسطى والجزيرة ومن تشكل الجليد والصقيع على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 200 متر عن سطح البحر.

وأوضح الراصد الجوي ماهر مرهج في تصريح لـ “سانا “أن المنخفض الجوي قطبي المنشأ الذي تتأثر به البلاد متوسط إلى عالي الفعالية الجوية وبدأ تأثيره على المناطق الساحلية على شكل هطولات مطرية غزيرة نسبياً ترافقت بهطول حبات البرد على تلك المناطق.

وبين مرهج أن الهطل يمتد خلال ساعات النهار إلى أغلب المناطق الداخلية ويستمر تأثيره خلال 36 إلى 48 ساعة القادمة ليعم تأثيره البلاد أما الهطل الثلجي فيبدأ اليوم من ارتفاع 1200 متر ليصل تدريجياً حتى ارتفاع 800 متر مساء السبت مع استمرار تدفق الهواء البارد المرافق للمنخفض الجوي وتطال الهطولات الثلجية بعض المناطق الداخلية بغزارة ضعيفة نسبياً.

وحذر مرهج من هبات الرياح القوية التي تصاحب مرور المنخفض والتي تصل اليوم إلى 80 كيلومتراً بالساعة وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون بينما قد تصل يوم السبت حتى 100 كيلومتر بالساعة لتضعف الرياح بشكل تدريجي ليل السبت وتنتهي الهبات الشديدة في أغلب المناطق ويتحول البحر اليوم وغداً إلى عالي ارتفاع الموج.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وسريع نسبياً بدءاً من مساء اليوم وتشتد يومي الأحد والاثنين بعد انتهاء الفعالية الجوية وسيطرة تيارات شمالية شرقية شديدة البرودة على البلاد وفق مرهج موضحاً أن درجات الحرارة خلال الليل تنخفض إلى ما دون “الصفر” وفي ساعات النهار تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق.

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