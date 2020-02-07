الجيش يضرب تحصينات الإرهابيين غرب حلب ويتصدى لهجوم إرهابيي “النصرة” على محور خلصة وزيتان

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها القتالية في ضرب مواقع التنظيمات الإرهابية غرب حلب ملحقة بها خسائر وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين بالتوازي مع تصدي وحدات أخرى من الجيش لهجوم شنه إرهابيو “جبهة النصرة” على محور خلصة وزيتان بالريف الجنوبي الغربي للمدينة.

وذكر مراسل سانا من مناطق العمليات أن وحدات من الجيش تابعت اليوم عملياتها القتالية واستهدفت محاور تحرك وتمركز التنظيمات الإرهابية المنتشرة غرب حلب برمايات مدفعية وصليات صاروخية على تجمعاتها في الراشدين 4 وكفرناها وخان العسل ومحيط البحوث العلمية حيث تتحصن مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات التابعة له والمتحالفة معه.

وبين المراسل أن ضربات الجيش أسفرت عن تدمير عدة تحصينات لإرهابيي “النصرة” وتجمعاتهم والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي ريف حلب الجنوبي الغربي تصدت وحدات من الجيش العاملة هناك لهجوم إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على محور خلصة وزيتان وكبدتهم خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم وذلك بالتزامن مع ضرب تجمعات لهم في الزربة ومحيطها ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وخاضت وحدات الجيش أمس اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته على محور قريتي خلصة والقلعجية غرب بلدة خان طومان المحررة واستهدفت تحركات الإرهابيين في عمق جبهة الاشتباك برمايات من سلاح المدفعية.

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