إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلعين

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات رافضة لـ “صفقة القرن” في مدينة قلقيلية وبلدة بلعين في رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرات ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة والانحياز الأمريكي المطلق لكيان الاحتلال ورددوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

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