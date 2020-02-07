عون يدعو إلى ضبط الأمن والحفاظ على استقرار لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مجدداً ضرورة ضبط الوضع الأمني والمحافظة على الاستقرار في لبنان.

واستعرض عون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى بحضور رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ورؤساء الأجهزة الأمنية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشدداً على أهمية ضبط الوضع الأمني والمحافظة على الاستقرار والسلم وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية.

ولفت عون إلى أهمية تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار في البلاد، مؤكداً أهمية استباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات محتملة واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية في البلاد.

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