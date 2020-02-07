مظاهرة احتجاجية رافضة لـ “صفقة القرن” في بلعين
شهدت بلدة بلعين في مدينة رام الله بالضفة الغربية مظاهرة احتجاجية رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المشاركين في المظاهرة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة والانحياز الأمريكي المطلق لكيان الاحتلال ورددوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.