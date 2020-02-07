مظاهرة احتجاجية رافضة لـ “صفقة القرن” في بلعين

«إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تنشأ كوطن، وإنما نشأت كموطن، ولم تبدأ كدولة وإنما بدأت كملجأ» (محمد حسنين هيكل). ولتحقيق فكرة «الموطن- الملجأ» كان لابدّ من إبادة الهنود الحمر؛ السكان الأصليين لقارة أمريكا لتعمر على أشلاء ضحاياها ودمائهم، ولتصير المستوطنة... المزيد ←