لافروف: مكافحة الإرهاب في إدلب قانونية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب لا تشمل التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن عمليات مكافحة الإرهاب التي يتم تنفيذها في المحافظة “قانونية تماماً”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المكسيكي إبرارد كازاوبون اليوم في مكسيكو سيتي نشر نصه على موقع الخارجية الروسية: كل ما يتم القيام به لمحاربة الإرهابيين يجري تنفيذه بشكل قانوني، مؤكداً أن أي اتفاقات لخفض التصعيد في إدلب لا تشمل الإرهابيين لأنهم خارج القانون.

وأوضح لافروف أن النظام التركي لم يف بالتزاماته بموجب تفاهمات سوتشي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب وقال: إن الإرهابيين لا يزالون منتشرين في إدلب وتالياً يتعين على الأتراك الوفاء بتعهداتهم.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمس أن الهجمات الإرهابية المستمرة التي تستهدف الجيش السوري والقوات الروسية تشنها تنظيمات إرهابية تنتشر حيث توجد قوات احتلال تركية.

طباعة