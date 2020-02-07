روسيا تنشئ منظومة حماية لأقمارها العسكرية

أعلن أليكسي كريفوروتشكو نائب وزير الدفاع الروسي أن روسيا تخطط ضمن إطار برنامج التسلح حتى عام 2027 لإنشاء منظومة لحماية مجموعة أقمارها العسكرية في الفضاء من المؤثرات الخارجية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن كريفوروتشكو قوله في مقابلة مع مجلة راديو إلكتريك تكنولوجي: يتضمن برنامج التسلح الحكومي حتى عام 2027 خططاً لتحسين وتحديث مجموعة الأقمار الصناعية للقوات الفضائية وإنشاء منظومة لحمايتها من مختلف المؤثرات.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية تكمن مهمة “كوسموس 2535 وكوسموس 2536” في دراسة تأثير عوامل فضائية وطبيعية في عمل مجموعة الأقمار العسكرية الروسية المنتشرة في الفضاء وابتكار تكنولوجيات لحمايتها وصيانتها.

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