الذهب مستقر

استقرت أسعار الذهب بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم.

وذكرت “رويترز” أن السعر الفوري للذهب كان مستقراً من دون تغير يذكر عند 1566.33 دولاراً للأوقية “الأونصة”، لكن بانخفاض 1.5 في المئة للأسبوع، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1569.30 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2336.78 نقطة للأوقية. ومازال المعدن، المستخدم أساساً في أنظمة عوادم السيارات، يتجه صوب أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

ونزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.76 دولاراً للأوقية، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها في شهرين، في حين فقد البلاتين 0.2 في المئة مسجلاً 959.79 دولاراً للأوقية.

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