ثغرة أمنية خطرة في “واتس آب” تهدد مالكي “آيفون”

اكتشف خبير في الأمن السيبراني ثغرة أمنية خطيرة في النسخة المكتبية لتطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتس آب” والتي تتسبب في كشف الملفات الخاصة بالمستخدمين.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الثغرة تم اكتشافها بواسطة خبير الجافا سكريبت جال وايزمان الذي قال: إنها تؤثر على المستخدمين من خلال هواتف آيفون المقترنة بنسخة سطح المكتب من “واتس آب”.

وهذه الثغرة الأمنية التي أبلغ عنها “واتس آب” في شهر كانون الأول من الممكن أن تمنح الهاكرز فرصة الوصول إلى الملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على أجهزة الكمبيوتر.

ويزعم تطبيق “واتس آب” أنه ليس لديه حالات معروفة لهاكرز استغلوا هذه الثغرة الأمنية لاختراق بيانات مستخدمين.

وأظهر وايزمان أن الثغرة الأمنية تسمح أيضاً بالعبث بالرسائل من الهاكرز إذ قد يصممون رابطاً يبدو حقيقياً للمستخدم مع إخفاء برمجيات خبيثة فيه.

من جهتها قالت شركة “فيسبوك” التي تملك “واتس آب” في بيان: إننا نعمل بانتظام مع كبار الباحثين في مجال الأمن لمواكبة التهديدات المحتملة لمستخدمينا وفي هذه الحالة قمنا بإصلاح مشكلة من الناحية النظرية يمكن أن تؤثر على مستخدمي آيفون الذين نقروا على رابط خبيث أثناء استخدام واتساب على سطح المكتب.

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