إيران: واشنطن تضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الضغوطات الأمريكية تمنع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ “موقف إيجابي” بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة ارنا عن واعظي قوله في تصريح “الاتحاد الأوروبي عازم على استمرار العلاقات السياسية مع إيران والحفاظ على الاتفاق النووي” لافتاً إلى أن موقف الأوروبيين حالياً يقع تحت الضغط الأمريكي.

وأضاف واعظي: موقف الأوروبيين تجاه خطوات إيران لإزالة بعض القيود أمام تخصيب اليورانيوم أصبح اليوم أكثر توازناً بعدما طرحوا سابقاً بعض التهديدات كآلية فض النزاع النووي.

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