مرسيليا يقبض على المركز الثاني

تغلب مرسيليا على مستضيفه سانت إيتيين بهدفين دون مقابل ليبتعد بالمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بكرة القدم بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

افتتح ديميتري باييه التسجيل بعد سبع دقائق وضاعف نيمانيا رادونييتش الفارق ليرفع مرسيليا رصيده إلى 46 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر لكنه يتقدم بفارق مريح عن ستاد رين صاحب المركز الثالث بينما يملك سانت إيتيين 28 نقطة في المركز الخامس عشر وتلقت آمال أولمبيك ليون في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضربة قوية عندما اكتفى بالتعادل من دون أهداف مع أميان المتعثر.

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