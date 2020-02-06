الحرارة أدنى من المعدّل والجو ماطر وثلجي فوق المرتفعات

يكون الجو غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومترافقة مع حبات البرد وخاصة في المناطق الغربية ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات التي تزيد على 1300 متر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو كافة يترافق بكتلة قطبية المنشأ شديدة البرودة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرتها المسائية اليوم أن الهطل الثلجي يشمل مستويات أدنى من المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال الليل ويطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة:

دمشق 8-3

المنطقة الجنوبية 9-4

المرتفعات الجبلية 4-ناقص 3

المنطقة الوسطى 8-4

المنطقة الساحلية 13-8

المنطقة الشمالية 7-3

منطقة الجزيرة 7-3

المنطقة الشرقية 10-4

منطقة البادية 8-4 .

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