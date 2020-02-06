مجلس الوزراء اللبناني يقر بالإجماع البيان الوزاري للحكومة

أقر مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع اليوم البيان الوزاري للحكومة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المجلس أقر البيان في جلسة عقدها اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ودعا عون إلى بدء العمل لتعويض ما فات من وقت خلال الأسابيع الماضية مشدداً على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة “لأن المشاريع كثيرة ولا بد من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من غيره” كما طلب إضافة بند عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم في نص البيان الوزاري.

بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري وأدخل عليه عدداُ من التعديلات ثم أقر بالإجماع.

طباعة