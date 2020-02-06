آخر تحديث: 2020-02-07 00:07:22
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مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن: نستغرب دعوة المجلس لجلسة طارئة حول إدلب فيما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سورية

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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