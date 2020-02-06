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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 13 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 06 شباط 2020
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مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن: نستغرب دعوة المجلس لجلسة طارئة حول إدلب فيما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سورية
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن: من حق الدولة السورية وواجبها مكافحة الإرهاب على أراضيها لتخليص مواطنيها من خطره
مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابة شخص نتيجة انفجار بسيارة في شارع خالد ابن الوليد
أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية يجددون تضامنهم مع سورية
الجيش يدخل سراقب ويمشطها من مخلفات الإرهابيين
مجلس الوزراء اللبناني يقر بالإجماع البيان الوزاري للحكومة
إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الاحتلال في الخليل
الجيش يواصل عملياته على المحور الغربي لحلب ويدمر أوكاراً ومنصات إطلاق قذائف لإرهابيي (النصرة) في حريتان وعندان
وقفتان احتجاجيتان في محافظة إب اليمنية رفضا لـ"صفقة القرن"
الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ174
بيلوسي: ترامب يمثل تهديداً مستمراً للديمقراطية
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
العفو الدولية تندد باستخدام النظام السعودي محكمة لإسكات المعارضة
الرئاسة الفلسطينية:"صفقة القرن" تشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه
خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور