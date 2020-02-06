تعويض 278 مزارعاً متضرراً في حمص وريف دمشق والحسكة

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في اجتماعه الدوري اليوم على التعويض على 287 مزارعاً متضرراً في محافظات حمص وريف دمشق والحسكة نتيجة الأمطار الغزيرة والبرد والسيول خلال العام الماضي بأكثر من 21 مليون ليرة.

وشملت التعويضات 78 مزارعاً في القصير والمركز الشرقي بمحافظة حمص بمبلغ 6ر8 ملايين ليرة نتيجة موجة البرد الحاصلة في نهاية تشرين الأول من العام الماضي على محاصيل البطاطا والزهرة والملفوف والكوسا.

كما تمت الموافقة على تعويض 119 مزارعاً في قلعة جندل والناصرية في محافظة ريف دمشق نتيجة الأمطار الغزيرة والبرد والسيول الحاصلة في الفترة نفسها على محاصيل الزيتون السقي والبعل والملفوف والزهرة وبمبلغ 6ر5 ملايين ليرة و90 مزارعا في رأس العين وتل براك في محافظة الحسكة نتيجة الأمطار الغزيرة والبرد والفيضانات الحاصلة على محصولي القمح والشعير في شهري نيسان وأيار من العام الماضي بمبلغ 3ر7 ملايين ليرة.

إلى ذلك ناقش المجلس خطة عمل الصندوق الفنية والمادية لعام 2020 حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد المفاهيم ومراعاة معايير التقييم والقانون والتعليمات التنفيذية بما يضمن وصول التعويضات إلى مستحقيها.

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