المركزي يحدد السعر التفضيلي للحوالات الخارجية بـ 700 ليرة للدولار الواحد

أعلن مصرف سورية المركزي عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون العالمية بـ 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأكد المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه اتخذ جملة اجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات وتحفيز العملية الإنتاجية أبرزها تأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود التي تم إبرامها مع السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لاستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والرز والشاي والتونة والسردين استنادا إلى سعر الصرف وفق نشرة المركزي بواقع 435 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأوضح المركزي أن قائمة المحفزات التي اتخذها شملت تمويل مستوردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بالسعر التفضيلي البالغ حاليا 700 ليرة سورية للدولار الواحد عن طريق المصارف المخصص لها التعامل بالقطع الأجنبي مبينا أنه سيعمل فيما يتعلق بعمولات التحويل على وضع سقوف لها بحيث لا تتجاوز 15 بالمئة لدى المصارف وشركات الصرافة بإشراف مباشر من قبله.

ولفت المركزي إلى أنه بالنسبة لإعادة القطع التصديري تم وضع آلية اختيارية تتضمن شراء القطع من المصدرين وفق السعر التفضيلي البالغ حاليا 700 ليرة سورية للدولار الواحد مع زيادة بنسبة 15 بالمئة كحوافز تصديرية مع أفضلية في تمويل المستوردات للمصدرين بالسعر التفضيلي أيضا شريطة تقييم الوثائق المؤيدة للتصدير.

كما بين المركزي أنه عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عملا بالتوجهات الحكومية الحالية الهادفة إلى استمرارية دعم العملية الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة والأمن الغذائي والدوائي وتوجيه موارد القطع الأجنبي نحو المواد الأساسية ومستلزمات عملية الإنتاج.

وأشار المركزي إلى أنه وجه تعميما لكل المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتوريد المواد الأساسية كالرز والسكر والشاي وحليب الأطفال الرضع والأدوية البشرية والمتة والبيض والزيوت استنادا إلى نشرة أسعار الصرف الخاصة بالمواد الأساسية الصادرة عن المركزي.

وبين المركزي أنه وجه الى تمويل قائمة من المواد وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف الممول استنادا إلى سعر الصرف التفضيلي وتشمل اللقاحات والمستحضرات البيطرية وحليب الأطفال الرضع والرز والمتة والذرة الصفراء العلفية والأسمدة والمبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمتممات العلفية وزيت الأساس والخميرة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والشعير العلفي والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة عدا الأقمشة وكذلك المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة بها وصفائح الحديد ولفائف الحديد وكذلك الزيوت والسمون النباتية الخامية والأبقار الحلوب وبيض التفقيس والصيصان لجدات الفروج إلى جانب معلبات السردين والتونة والأحبار وبيض التفقيس والصيصان لأمات الفروج والبياض.

ولفت المركزي إلى أن قائمة التمويل شملت أيضا السكر الأبيض المكرر والأدوية البشرية وموادها الأولية وقطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج أو النقل وكذلك السكر الخام وأنابيب الطاقة الشمسية ومستلزماتها وكسبة فول الصويا والسمسم والبذور الزراعية ومحضرات تغذية للأطفال “سيريلاك” والشاي وبذور فول الصويا والمذيبات والمخففات “تينر عضوية مركبة” بالتوازي مع الأدوية البيطرية والنشاء والذرة والمولاس ومستلزمات صناعة الحقائب والأحذية عدا الجلود والبن غير المحمص والقمح ونشاء البطاطا والحبيبات البلاستيكية.

وبين المركزي أن تمويل المواد وفق نشرة اسعار صرف المركزي استنادا إلى سعر الصرف التفضيلي يشمل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لمصلحة هذه الجهات وهي جميع المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة السابقة شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية “الصناعة.. الزراعة” حسب الحال يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها بموجب إجازة او موافقة الاستيراد والفواتير المقدمة تبعا لها هي مواد أولية أو مستلزمات الإنتاج صناعيا كان أم زراعيا.

وفي ختام بيانه أكد المركزي وجوب أن يتم استكمال تمويل إجازات وموافقات الاستيراد التي تم البدء بتمويلها قبل تاريخ صدور هذا التعميم استنادا إلى سعر الصرف واجب الاعتماد.

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