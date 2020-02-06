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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 12 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 06 شباط 2020
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الجيش يدخل سراقب ويمشطها من مخلفات الإرهابيين
إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الاحتلال في الخليل
الجيش يواصل عملياته على المحور الغربي لحلب ويدمر أوكاراً ومنصات إطلاق قذائف لإرهابيي (النصرة) في حريتان وعندان
وقفتان احتجاجيتان في محافظة إب اليمنية رفضا لـ"صفقة القرن"
الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ174
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
العفو الدولية تندد باستخدام النظام السعودي محكمة لإسكات المعارضة
الرئاسة الفلسطينية:"صفقة القرن" تشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه
خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
صباغ لوفد إيراني: العلاقات السورية- الإيرانية أكثر قوة وصلابة
ترامب يفلت من الديمقراطيين.. والجمهوريون يحتشدون وراء أكاذيبه
اللجنة المصرية للتضامن مع سورية تدين العدوانين التركي والإسرائيلي
لافروف: تعزيز علاقاتنا مع كوبا رغم العقوبات الأمريكية
الجيش اليمني يحبط محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان في تعز ونجران
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني