هبوط المركبة الفضائية الروسية “سويوز” بنجاح في كازاخستان
هبطت المركبة الفضائية الروسية “سويوز” بنجاح اليوم في كازاخستان بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية.
وذكرت اسوشييتد برس أن المركبة التي تحمل رائدة الفضاء كريستينا كوك من وكالة الفضاء الأميركية ناسا والروسي ألكسندر سكفورتسوف من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إلى جانب لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية هبطت بنجاح جنوب شرق مدينة جزكازغان في كازاخستان.
يذكر أن رواد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيين أندريو مورغان وجيسيكا ماير لا يزالون على متن المحطة الفضائية الدولية يؤدون مهامهم.