البدء بتنفيذ عقد مع شركة إيرانية لتوريد وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز الهاتفية

أعلنت الشركة السورية للاتصالات اليوم البدء بتنفيذ العقد الموقع مع شركة نيان إلكترونيك الإيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز والمقاسم الهاتفية.

ويتضمن العقد الذي تم توقيعه قبل يومين توريد وتركيب وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية مع مدخراتها لاستبدال تجهيزات القدرة القديمة مع نقل الأحمال في عدة مراكز في فروع الاتصالات بالمحافظات وتقديم القطع التبديلية اللازمة للتشغيل.

وأوضح مدير المبيعات والتسويق في شركة نيان محمد سنكجولي في تصريح لـ سانا أن هناك عدة مراحل للتنفيذ تبدأ بزيارة المراكز والمقاسم الهاتفية وإجراء المسح الميداني وإعداد مخططات الوضع الراهن والفنية لها ليتم أثناء ذلك تأمين البنى التحتية والأعمال الإنشائية من قبل السورية للاتصالات وبعد ذلك نقوم بإعداد التجهيزات والمعدات الكهربائية إلكتروميكانيكية اللازمة وتركيبها في أماكنها ووضعها بالخدمة بشكل متتال.

وأشار سنكجولي إلى أنّ الشركة قامت بزيارة خمس محافظات “دمشق وحمص وحماة واللاذقية وحلب” اطلعت خلالها على المراكز والمقاسم الهاتفية فيها قبل توقيع العقد لافتاً إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الشركة السورية للاتصالات من خلال الإسراع في تصديق العقد وتوقيعه وليتم خلال يومين إصدار أمر المباشرة.

وبين سنكجولي أن ما تقوم به السورية للاتصالات من التسهيلات سيسهم في تقليل مدة تنفيذ العقد التي هي سنة متضمنة زيارات بين الطرفين ونقل الخبرات والمهارات على الأجهزة الحديثة للجانب السوري مؤكداً الاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتدريب العاملين في سورية.

ووقع العقد من جانب الشركة السورية للاتصالات مدير عام الشركة المهندس منير عبيد ومن جانب شركة نيان إلكترونيك الإيرانية مدير المبيعات والتسويق في الشركة محمد سنكجولي.

طباعة