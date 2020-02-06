لقاء خدمي يبرز أهم المطالب لأهالي السفيرة بريف حلب

تعبيد وتزفيت شوارع المدينة وصيانتها وتأهيل خطوط التوتر المتوسط كانت أبرز مطالب أهالي مدينة السفيرة خلال اللقاء الخدمي الذي ضم نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب وأعضاءه بحضور عدد من أعضاء مجلس المدينة في المركز الثقافي.

وركزت مداخلات الحضور على المعالجة السريعة لتسرب مياه الشرب من الشبكة وتأمين الأسمدة الزراعية للفلاحين وتسهيل حصول المواطن على البطاقة الالكترونية وتوسيع طريق حلب السفيرة خناصر وإزالة المطبات التي تسبب وقوع الحوادث وصيانة المدارس ورفدها بالكوادر التعليمية وتنظيم الشوارع في قرية حويجينة ورفد المركز الصحي في قرية بنان بالكادر الطبي وبناء خزان مياه لقرية ابو جرين.

وبين أحمد الياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم الوقوف على مطالب الأهالي والعمل على تلبيتها ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة وإقرار ما تبقى منها في الخطة الخدمية الخاصة بمجلس مدينة السفيرة التي يتم العمل على إعدادها من قبل المحافظة حاليا والتي تتعلق بمشاريع الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء.

المهندس محمد الحماد رئيس مجلس مدينة السفيرة لفت بدوره إلى العمل على تحسين الواقع الخدمي وفق الاعتمادات والامكانات المتاحة المرصودة من الموازنة المستقلة ومنها تنفيذ مشروع للصرف الصحي بقيمة 70 مليون ليرة ومشروع قميص زفتي بقيمة 205 ملايين ليرة وتنفيذ مشاريع إنارة للشوارع وتبليط الأرصفة.

وفي جولة لأعضاء المكتب التنفيذي على الدوائر الخدمية والمشاريع الجاري تنفيذها ومنها توسيع مركز اتصالات السفيرة أوضح المهندس سامر هيطلاني معاون مدير فرع الاتصالات بحلب أن المركز يتسع لأربعة آلاف رقم وتم العمل على إعادة تأهيله وصيانته منذ العام 2013 إثر تخريبه على يد الإرهاب وتم تشغيل 1800 رقم ويتم العمل على توسيع تجربة المركز وتمديد 6 كوابل رئيسة بسعة 1800 رقم إضافة لوضع 450 بوابة انترنت بالخدمة.

ولفت عبد الحميد مسلم مدير فرع السورية للتجارة أثناء الجولة على مركز السورية للتجارة بالسفيرة إلى توافر مواد السكر والرز والشاي حيث يتم بيعها عبر البطاقة الالكترونية بينما بين خير الله بارود رئيس ورشة كهرباء السفيرة أنه تم العمل خلال اليومين الماضيين على زيادة استطاعة مركز تحويل السفيرة الكهربائي من 630 ك ف ا إلى 1000 ك ف ا.

وفي المركز الصحي لمدينة السفيرة قال الدكتور زهير الابراهيم رئيس المنطقة الصحية أن المركز يقدم الخدمات الطبية لأمراض اللايشمانيا ولقاحات الأطفال وخدمات معالجة سوء التغذية والصحة الإنجابية إضافة إلى خدمات مركز التوليد الطبيعي والعيادة السنية حيث يراجع المركز يوميا نحو 300 مريض فيما أوضح مدير مخبز السفيرة الآلي محمود مطر ان الإنتاج اليومي للمخبز يبلغ 52 طنا من الخبز ويغطي السفيرة وريفها بمعدل 37 ألف ربطة يوميا.

طباعة