طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
جدد طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا على ارتفاع متوسط فوق عدد من المناطق.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه اليوم إن “تسع طائرات حربية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وفوق بعبدا وعاليه والشوف والمتن”.
كما حلقت الطائرات وفق البيان مقابل صيدا وصولاً حتى راشيا ومقابل جونيه باتجاه الجنوب ثم غادرت جميعها الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.