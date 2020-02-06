خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق حسن دانائي فر والوفد المرافق له آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لمواجهة التحديات والعقوبات التي يواجهها الشعبان السوري والإيراني.
وتناول اللقاء آليات تذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إضافة إلى بحث توقيع اتفاقيات جديدة وتوسيع التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارة الخارجية والصناعة والبنى التحتية والإسكان والنقل والمواصفات القياسية المعتمدة لتبادل السلع.
وأكد المهندس خميس أن العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطور والتعاون الوثيق والتكامل والانفتاح تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين مبيناً أهمية وضع آليات جديدة للتنسيق والتعاون على مستوى اللجان المشتركة لتحقيق الفائدة القصوى لاقتصاد البلدين.
من جانبه جدد دانائي فر موقف بلاده الداعم لسورية في حربها على الإرهاب ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب على المواطن السوري موضحاً أن المرحلة تتطلب تطوير التعاون في جميع المجالات الاقتصادية وصولا إلى التكامل بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين والشعبين السوري والإيراني.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر والسفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي.