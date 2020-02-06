“باقة شعر” في ثقافي المزة  

باقة من الشعر المتنوع المواضيع والأساليب، نثرها شعراء وشاعرات في المركز الثقافي العربي بالمزة.
والبداية مع روزانا واكيم، تقول تحت عنوان “الشهيد”:
منذ كان طفلاً كان غريباً
يذهبُ إلى المدرسة كعُقاب
هل رأيتم يشبه عُقاب؟
وعندما ترعرع أصبح مجهولاً كالمستقبل
ومثيراً كخيوط الشمس في منتصف كانون
وعندما كبر أكثر كان مغامراً
كسنديانةٍ في أعلى جبل
وعندما أصبح في العشرين
ذهب باتجاه الأرض
قلت له: ما بك إلى أين ذاهب؟
قال أشمّ رائحة التراب
وهناك على آخر حدٍ للوطن
أراقَ دمه
وعادَ كقامة التاريخ
لا يردُ على الأسئلة
ومما نثر محمد قاقا نقرأ:
أرأيت لو لمستْ شفاهُك وجنتي
من ذا يقاوم سُكرتي وجماحي
من ذا يعيق تورطي في باطنٍ
للكف أشهى من عقيق الراح
أرأيت إن ضمت ذراعُك أضلعي
ضم السماء لطاهر الأرواح
أيعود ينصفني الثرى في ضمة
وأنا قتيلك دونما إفصاح
دمعٌ تخلّل ريقَهُ متمرداً
ماإن لثمت الثغر قبل رواحي
وكأنه ينوي الوداع بسره
أحسسته بفراسة اللماح
بالفعل قال متمتماً لن نلتقي
ثم اختفى… متثاقلاً متناحي
نال الشحوب مناله من وجنتي
وتمكنت من خافقي أشباحي
ياللسذاجة ما فعلتُ لكي أرى
ذاك الجحودُ ينال من أفراحي
آذيت روحي حين خِلت وعودَهُ
تخشى فراقي مثلما أتراحي
فرميت نفسي للحياة مشيعا
إن الحياة تميت دون سلاح
عمري يناهز أربعين ونيفاً
أزجيت فيها بسمتي بجراحي
وحجبت وجهي مرغماً بأصابعي
أخفي ملامح خيبتي ونواحي
كل الذين ضممتهم بجوانحي
زرعوا رماح رحيلهم بجناحي
وتحت عنوان” اكتمال”، كتبت خلود قدورة:
بك أَكتَمِلْ
وأصيرُ شطراً للضياء المُكْتَمِلْ
وأصيرُ أمّا للكواكبِ كلِّها
وأضوعُ عطراً والبنفسجُ يغتسِلْ
بك أكتمِلْ
دعني أعيش طفولتي..
دعني أجنُّ على هواكَ وفي رضاكْ..
ومن “بحيرة البجع” للينا مفلح نقرأ:
وافترقنا
ولن أقولَ وداعا
غادرَ الحبُّ في كلينا
وضاعا
لاتلمني
إذا انتهجتُ طريقاً
خارجَ السربِ وانتهيتُ
اندفاعا
بعد حينٍ
ستلتقيني وتنسى
شكلَ وجهي وقدْ لبست
قناعا
غياب وظلم ووجع وألم وحياة تفتقر إلى الضمير الذي كتب عنه محمد العوف:
قل لي بربك ماذا يصنع الأدب
مات الضمير فماتت بعده العرب
مستعربين غدونا في عروبتنا
إن حل قحط فلا ماء ولا سحب
تسعا عجافا قضينا …لا يفارقنا
بغض وقتل وتشريد و نحتسب
يارب عفوك عزرائيل يرقبنا
هذي الدماء كما الأمطار تنسكب
فارحم إلهي بأرض الشام ساكنها
فالنار تنهش في شامي وتلتهب
كاد العدو بنا كالرمل بعثرنا
والناس في شغف تلهو وتنطرب
الضمير والغيث الذي يغسل القلوب والنفوس حقيقةً لا كلاماً فقط، يقول سامر منصور:
يا رب أمطر رحمتك
ارفع عنا غطاء التابوت
لسنا نرضاه سماءً..
لسنا نرضاهُ سماءْ!
وقال قائلٌ:
ربي تعلمني تقيّاً
ما بالي في بطن حوت
يملأ بالزبد الأرجاء؟!
حوت فَسادٍ
زلزل أرضي
بطنه مرسى للأشياء
عيني ازرقت يا ربي
شوقاً للبحر وللنهر
والحوت يبلعُ من عمري
يبلع كل ثمينٍ حولي
من فتحة رأسه
من فمه
ومما تحت الذيل
يبلعُ يبلعُ
كيف يشاء!!