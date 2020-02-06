اللجنة المصرية للتضامن مع سورية تدين العدوانين التركي والإسرائيلي

أدانت اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري العدوانين المتزامنين اللذين شنهما العدو الإسرائيلي وقوات النظام التركي على الأراضي السورية.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه إن “التزامن الذي صاحب اختراق قوات النظام التركي للحدود السورية والعدوان من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن رجب طيب أردوغان الذي يدعم الإرهاب ليس سوى عميل يقوم بتنفيذ المخططات الصهيونية ويتحرك بتعاون مع كيان الاحتلال لحماية عملائه من العناصر الإرهابية”.

وأضافت اللجنة إن “أردوغان عبر هذا العدوان وغيره يستمر في تقديم البراهين والدلائل التي تؤكد أنه أحد رعاة الإرهاب في المنطقة والعالم وأنه مجرم حرب طليق يرتكب جرائمه التي توجب معاقبته دولياً” لافتة إلى أنه في ظل فشل مشروعهم فإن “أعداء سورية لم يعد أمامهم سوى التحرك المكشوف أمام الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة عملائهم ومرتزقتهم من التنظيمات الإرهابية.. وما يفعلونه اليوم هو محاولات بائسة لحماية عملائهم ومخططهم التآمري”.

وشددت اللجنة على أن سورية التي سحقت الإرهاب ومخططات الدول الكبرى ستستمر في انتصاراتها ولن يوقفها عن تحرير كامل ترابها من الإرهاب والاحتلال تلك المحاولات السافرة التي يقدم عليها أردوغان مع كيان الاحتلال وستتوج سورية انتصاراتها بهزيمة جميع أعدائها وتحرير ترابها الغالي.

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