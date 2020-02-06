آخر تحديث: 2020-02-06 15:46:47
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مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرى الذهبية و جديدة طلافح و طلافح و جلاس غرب أبو الضهور بريف إدلب

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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