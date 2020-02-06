مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرى الذهبية و جديدة طلافح و طلافح و جلاس غرب أبو الضهور بريف إدلب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 12 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 06 شباط 2020
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اللجنة المصرية للتضامن مع سورية تدين العدوانين التركي والإسرائيلي
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي
الجيش اليمني يوقع عدداً من مرتزقة العدوان قتلى على محور عسير
الحكومة اللبنانية الجديدة تقرُّ بيانها الوزاري
الخارجية: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي يوضح للعالم أجمع من هي الجماعات الداعمة للإرهاب في سورية
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال بيت لحم وبيت جالا
الكرملين: هجمات الإرهابيين ضد الجيش السوري تنطلق من مناطق توجد فيها قوات تركية
الجيش يعثر على ذخائر أمريكية ومواد طبية سعودية وكويتية بمقرات الإرهابيين في مرديخ وكفرعميم بريف إدلب
صالح: النظام التركي يرسل الإرهابيين لإحداث الفوضى في ليبيا وشمال إفريقيا
فيالا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
القيادة العامة للجيش: تزامناً مع العدوان الإسرائيلي.. رتل عسكري تركي يعبر باتجاه الداخل السوري لحماية الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش في إدلب
الجيش يستعيد 5 قرى وبلدات شمال سراقب وغرب أبو الضهور وسط انهيارات بصفوف الإرهابيين
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال
مصدر عسكري: التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية
تركيا في متاهة استراتيجية