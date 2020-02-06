الحكومة اللبنانية الجديدة تقرُّ بيانها الوزاري

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد أن الحكومة أقرت بالإجماع اليوم البيان الوزاري حول خطة عملها مع إدخال بعض التعديلات عليه نتيجة ملاحظات الاختصاصيين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عبد الصمد قولها في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا إنه تم التوافق على جميع البنود وبند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه، مؤكدة أنّ الثقة الأساسية التي نريدها هي ثقة الشعب.. والمجلس النيابي منتخب من هذا الشعب.

وأشارت عبد الصمد إلى أن الرئيس العماد ميشال عون دعا خلال الجلسة الحكومة بعد نيلها الثقة إلى العمل فورا لتعويض ما فات من وقت.

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