أتمتة القيود العقارية لخمس بلدات في درعا
أنهت مديرية المصالح العقارية في محافظة درعا عملية أتمتة القيود العقارية لخمس بلدات وتعمل حاليا على أتمتة قيود بلدة طيسيا بريف المحافظة.
وأشار مدير المصالح العقارية المهندس ناظم العلوه في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن مشروع الأتمتة ما زال طور التجريب وبانتظار الموافقة من الإدارة العامة لاعتماده وتفعيل خدمة القيد العقاري المؤتمت ما يسهم بتوفير الوقت والجهد على العمال والمراجعين مبينا أن البلدات التي تمت أتمتة قيودها هي (المتاعية والسماقيات وعلما وجمرين).
ووصل عدد القيود المنظمة في دوائر السجل العقاري بدرعا وازرع والصنمين خلال العام الماضي إلى 103364 قيداً وتجاوزت الرسوم المستوفاة 148.504 مليون ليرة.