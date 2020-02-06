تعزيل 2 كم من القناة المطرية في مروج دمسرخو بريف اللاذقية
تستكمل ورشات دائرة الصيانة في مجلس مدينة اللاذقية أعمال تعزيل القناة المطرية وتركيب قساطل بيتونية امام مداخل البيوت في حي مروج دمسرخو بالمدينة.
وأوضح رئيس الدائرة المهندس ثائر جعفر في تصريح لمراسل سانا ان الورشات أنجزت تعزيل 2 كم من القناة المطرية مع توسيعها وزيادة عمقها وترحيل الأنقاض فيها اضافة الى تركيب قساطل بيتونية امام مداخل بيوت المواطنين وبساتينهم لتأمين مرور آمن لهم فوق مجرى القناة.
ولفت جعفر إلى أن مديرية الشؤون الفنية في المجلس تعمل على إعداد دراسة لعبارة صندوقية على تقاطع القناة المطرية مع طريق واحة الشام.
وتعرض حي مروج دمسرخو خلال الشهر الماضي لحالات اختناقات في تصريف المياه خلال العاصفة المطرية التي شهدتها اللاذقية وتسببت بتسرب المياه إلى عدد من منازل المواطنين وغمر أراض زراعية.