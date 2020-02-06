الكرملين: هجمات الإرهابيين ضد الجيش السوري تنطلق من مناطق توجد فيها قوات تركية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الهجمات الإرهابية المستمرة التي تستهدف الجيش السوري والقوات الروسية تشنها تنظيمات إرهابية تنتشر حيث توجد قوات احتلال تركية.

وأعرب بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم عن قلق موسكو من العمليات العدوانية لهذه التنظيمات الإرهابية في إدلب حيث تنتشر قوات تركية ضد الجيش السوري وكذلك المنشآت العسكرية الروسية في سورية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في بيان اليوم أنه بتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات باتجاه الداخل السورى بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم “جبهة النصرة” وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه.

من جهة ثانية لفت بيسكوف إلى أنه لا توجد حالياً خطط لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

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