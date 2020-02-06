جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا

أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2019-2020.

وأشارت الجامعة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في الخامس عشر من الشهر الماضي لخريجي الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية وخريجي التعليم المفتوح ولجميع الاختصاصات باستثناء كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2019-2020 وذلك وفق الرسوم المحددة للطلاب العرب والأجانب واستيفائها من المتقدمين بالليرة السورية حصرا.

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