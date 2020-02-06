وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ومدينة جنين

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 12 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 06 شباط 2020
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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال بيت لحم وبيت جالا
الكرملين: هجمات الإرهابيين ضد الجيش السوري تنطلق من مناطق توجد فيها قوات تركية
الخارجية: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي يوضح للعالم أجمع من هي الجماعات الداعمة للإرهاب في سورية
ضبط أسلحة أمريكية بمقرات التنظيمات الإرهابية في بلدة كفرعميم بريف إدلب
صالح: النظام التركي يرسل الإرهابيين لإحداث الفوضى في ليبيا وشمال إفريقيا
فيالا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
القيادة العامة للجيش: تزامناً مع العدوان الإسرائيلي.. رتل عسكري تركي يعبر باتجاه الداخل السوري لحماية الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش في إدلب
الجيش يحرر بلدة افس شمال سراقب بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين
مصدر عسكري: التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية
تركيا في متاهة استراتيجية
من العالم
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية
الأربعاء «الاقتصادي» يمهد للبحث عن وسائل تدعيم المنتج المحلي وتوفير فاتورة المستورد
خميس: قوى العدوان شددت الحصار الاقتصادي على سورية لمحاربة المواطن في لقمة عيشه.. أولويتنا تحسين الوضع المعيشي