ضبط أسلحة أمريكية بمقرات التنظيمات الإرهابية في بلدة كفرعميم بريف إدلب

نشر قبل 3 ساعة

بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: في تمام الساعة 2،00 من فجر يوم الخميس الواقع في 6-2-2020 وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددًا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري