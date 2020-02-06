آخر تحديث: 2020-02-06 13:30:19
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ضبط أسلحة أمريكية بمقرات التنظيمات الإرهابية في بلدة كفرعميم بريف إدلب

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

ضبطت وحدات الجيش العربي السوري أسلحة وذخائر أمريكية الصنع في مقرات ومستودعات التنظيمات الإرهابية في بلدة كفرعميم بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اندحار الإرهاب عنها.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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