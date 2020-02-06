فيالا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية

أكد نائب رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة عضو مجلس النواب التشيكي راديم فيالا أن الولايات المتحدة تمارس الكذب دون خجل حين تدعي أنها تعمل على مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح فيالا في حسابه على فيسبوك أن واشنطن تدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وتقوم بدعم وحماية النظام السعودي الذي يقدم الدعم لمختلف المجموعات الإرهابية كما دعمت تنظيم “الإخوان المسلمين” في مصر والإرهابيين في ليبيا.

وأشار فيالا إلى أن تدخلات الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لدول أخرى واحتلال أراضيها تولد الكراهية ليس فقط ضد الولايات المتحدة وإنما أيضا ضد الدول التي تساعدها.

طباعة